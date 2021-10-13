İçişleri Bakanlığı'na bağlı Çağrı Merkezi ALO 199 Avrupa birincisi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Çağrı Merkezi ALO 199 Avrupa birincisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Çağrı Merkezi ALO 199 Avrupa birincisi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi ALO 199, Avrupa-Ortadoğu ve Afrika finallerinde En İyi Çağrı Merkezi seçildi.

TRABZON (İHA) - İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi ALO 199, Avrupa-Ortadoğu ve Afrika finallerinde En İyi Çağrı Merkezi seçildi.

Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) Çağrı Merkezi ALO 199, 80'den fazla ülkeden 2 bin şirketin katıldığı çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en büyük organizasyonu olan ContactCenterWorld.com (CCW) tarafından gerçekleştirilen EMEA (Avrupa- Orta Doğu ve Afrika) bölge finallerinde, En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Kendine zirvede yer bulan ALO 199 böylece, NVİGM Çağrı Merkezi ALO 199 Contact Center World Events'in online olarak düzenleyeceği dünya finallerinde En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde EMEA bölgesini temsil etme hakkını kazandı. Uluslararası çağrı merkezi endüstrisinin buluştuğu Contact Center World Events kapsamında 40 ayrı kategoride yarışma düzenleniyor ve dünyadaki en iyi çağrı merkezleri belirleniyor. Bölge finallerinde birinci gelen çağrı merkezleri daha sonra organizasyonun dünya finallerinde yarışıyor. Özellikle pandemi döneminde yaptığı çalışmalar ile adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

Vatandaşların çağrılarına anında çözüm üreten ALO 199 Çağrı Merkezi Müdürü Bülent Uzunoğlu, ekip arkadaşları ile verdikleri hizmetin bir takım çalışmasının sonucu olduğunu belirterek, "ALO 199, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun Trabzon'a kazandırdığı önemli bir proje. Ekibimizle birlikte 7/24 vatandaşlarımızdan gelen çağrılara cevap vererek hızlı ve etkin bir biçimde çözüm üretiyoruz. Bizlere çalışma imkanları açısından tüm kolaylıkları sağlayan başta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygül, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ertuğrul Atalı'ya ve bu başarıda emeği geçen takım arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ALO 199'un başarısı İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu paylaşımları retweet yaparak başarıyı kutladı. - TRABZON

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Çağrı Merkezi ALO 199 Avrupa birincisi

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Çağrı Merkezi ALO 199 Avrupa birincisi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Suyun kıymetini bizden daha iyi biliyor! Susayan ineğin boynuzu ile çeşmeyi açtığı video viral oldu

Suyun kıymetini bizden daha iyi biliyor! Susayan ineğin boynuzu ile çeşmeyi açtığı video viral oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Işıl Sergen İdo Tatlıses Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Caner Erkin Şenol Güneş Lewis Hamilton Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İçişleri Bakanlığı'na bağlı Çağrı Merkezi ALO 199 Avrupa birincisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 10:57:31. #1.11#