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Son dakika... İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika... İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristlerin, 2014 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt üyelerinin sayısı 160'a yükseldi

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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