İçişleri Bakanlığı: 'Bugün saat 11.00 sularında Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa... - Haberler
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İçişleri Bakanlığı: "Bugün saat 11.00 sularında Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Bugün saat 11.00 sularında Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.

FIRAT, MALATYA (İHA) - İçişleri Bakanlığı : "Bugün saat 11.00 sularında Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş'ye ait aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçi şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Bombalı saldırının ardından güvenlik güçlerimizce bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatılmıştır." - ANKARA

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Haber: İçişleri Bakanlığı: 'Bugün saat 11.00 sularında Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa... - Haberler
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