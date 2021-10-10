İçişleri Bakanlığı: '1 polis şehit, 3 özel harekat polisi yaralı' - Haberler
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İçişleri Bakanlığı: "1 polis şehit, 3 özel harekat polisi yaralı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca terör örgütü tarafından güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda 1 özel harekat polisinin şehit olduğunu, 1'i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisinin de yaralandığını duyurdu.

FIRAT, MALATYA (İHA) - İçişleri Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca terör örgütü tarafından güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda 1 özel harekat polisinin şehit olduğunu, 1'i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisinin de yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli 1 özel harekat polisimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisimiz yaralanmıştır.

Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi. - ANKARA

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