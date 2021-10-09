İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu İlimizi Ziyaret Etti

BATMAN (Habermetre) - İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU, ' Batman Güvenlik Toplantısı'na katılmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Batman'a geldi.

Bakanımıza ilimiz ziyaretinde; İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bölge komutanları ve İçişleri Bakanlığı bürokratları eşlik etti.

Özel Harekat Şehitleri Bayraktepe Anıtı Açılışı Yapıldı

Siirt ilinden Helikopter ile Batman'a gelen İçişleri Bakanımız ve beraberindekiler, Valiliğimiz tarafından Özel Harekat Kampusu içerisinde oluşturulan Bayrak Tepe'de Şehit Özel Harekat Polislerimiz anısına yapılan 'Şehit Özel Harekat Polis Anıtı'nın açılış törenine katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Valimiz Hulusi ŞAHİN, Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağımız bir tepe arıyorduk. Burayı bulduk. Buraya 40 metrelik bir Türk Bayrağı diktik. Daha sonra geliştirdiğimiz fikir sonucunda özel harekat şehitlerimizin isimlerini yaşatacağımız şehitlik yapmaya karar verdik. Tamamen kendi tasarımımız olan özel harekat polislerimizin sembolü, kartal şeklindeki şehitlik anıtını yaptık.

Şu gördüğünüz kartal sembolünde; 375 kahraman vatan evladının ismi var. 90'lı yıllarda kurulduğu ilk günden itibaren, vatanın her köşesinde ihtiyaç duyulan her yerde vatan için, millet için, mukaddesat için koşan ve şehit olan özel harekat polisleri. Bunların içinde 38 kişi 15 Temmuzda Gölbaşı'da şahadete yürüyen vatan evladı var. Bunların içerisinde Diyarbakır Sur'da bölücü hainlerin kirlettiği vatan toprağını santim, santim kurtaran özel harekat polislerinin isimleri var. Bunların içerisinde Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatlarında vatan topraklarında huzurlu duralım diye çarpışan kahraman vatan evlatlarının isimleri var. Mayıs 2019'da biz bu anıtı yaptığımız zaman 375 şehidimiz vardı. O tarihten bu yana 6 şehit daha verdik. Vatan toprakları gerçekten büyük bir bedelle savunuluyor. Bu şehitlerin isimlerini de anıta ekleyeceğiz. Allah bir daha yeni isimler bu anıta eklemeyi nasip etmesin, Allah hainlere fırsat vermesin" diye konuştu.

Daha sonra konuşan İçişleri Bakanımız; Siirt ilindeki temasları sırasında ziyaret ettiği fabrikanın önemine değinerek, "Oradaki o fabrikanın olması, oradaki insanların huzurlu bir şekilde hayatlarını sürmeleri, çocukların şenlikler içerisinde okullarına gidebilmeleri, insanların sabah 'Bismillah' diyerek huzur içerisinde dükkanlarını açabilmeleri fedakarlıklar sonucudur " diye konuştu.

Bakanımız konuşmasına şöyle devam etti: "Dalgalandığın yerde ne korku ne keder/Gölgende bana da bana da yer ver/Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar/Yurda ay yıldızının ışığı yeter. ' dediğimiz, altında huzur bulduğumuz, özgürlüğümüzün timsali, ezan-ı Muhammedi'mizin hür ve semalarımızda buluşmasının timsali ay yıldızlı bayrağımızın altında şu anda durmamızı, şu arkamızda isimleri yazılı 381 özel harekat şehidimiz ve bu topraklar için fedai can eden şu anda da aramızda olduğuna inandığımız şehitlerimize borçluyuz. Allah bizi onlara mahcup etmesin. Bu memlekette bu ruh ve anlayış oldukça top vurulsa yıkılmayacağız. Biz bunun farkındayız. Hem çocuklarımız şanlı bayrağımız altında gölgelenecek hem sorumluluklarını buradaki özel harekat şehit ağabeylerinden, ablalarından alacaklar hem de yarına gururla bakacaklar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehitlerimiz için dua edilerek, 2019 yılı mayıs ayından sonra şehit olan kahramanlarımızın isimleri silah arkadaşları tarafından anıta monte edildi.

Batman Güvelik Toplantısı Bakanımız Başkanlığında Yapıldı

Anıt açılışının ardından Valiliğe geçen İçişleri Bakanımız, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra, İl Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda; terör ve uyuşturucuyla mücadele, kaçakçılık, göç, asayiş ve yeni tip koronavirüs konuları ele alınarak değerlendirildi.

Toplantıya; İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Valimiz Hulusi ŞAHİN, Milletvekili Ziver Özdemir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Cumhuriyet Başsavcısı, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ile İçişleri Bakanlığına bağlı kurumların temsilcileri katıldı.

Bakanımız STK ve Kanat Önderleriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanımız daha sonra akşam yemeğinde; ilimizin kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanımız ilimizdeki temasların ardından akşam saatlerinde İlimizden ayrıldı.

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