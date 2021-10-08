İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu İlimizi Ziyaret Etti

SİİRT (Habermetre) - İçişleri Bakanımız bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Siirt'e geldi.

Siirt Havalimanında Vali/Belediye Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Ak Parti Milletvekilli Osman Ören ve İl Protokolü tarafından karşılanan Bakan Soylu, Siirt'te İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Bakan Soylu, daha sonra Siirt Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) binasına geçti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Soylu, İl Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, terör, kaçakçılık, uyuşturucuyla mücadele, deprem, göç, asayiş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konuları ele alındı.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Hacıbektaşoğlu, Milletvekili Ören, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, vali yardımcıları, İçişleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile kaymakamlar katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri