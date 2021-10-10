İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, 3 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak Çinko İzabe Tesisinde İncelemede Bulundu

SİİRT (Habermetre) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'te 3 bin kişiye istihdam sağlayacak çinko izabe tesisinde incelemelerde bulundu.

Kentteki temaslarını sürdüren Bakan Soylu, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ile Siirt Belediyesince yenileme çalışmaları devam eden Güres Caddesi'ni gezdi, çalışmaları yerinde inceledi.

-"Esnaf ve Vatandaşların Sorunlarını Dinledi"

Caddedeki esnafı ziyaret eden Bakan Soylu, vatandaşlarla çay içti, fotoğraf çektirdi. Soylu'ya esnaf tarafından Siirt fıstığı ikramında bulunuldu, isminin yer aldığı Siirt tiftiği hediye edildi.

Bakan Soylu, daha sonra Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inşa çalışmalarında sona gelinen, Türk-Katar ortaklığıyla kurulacak çinko izabe tesisini ziyaret etti.

Soylu, faaliyete girdiğinde 3 bin kişiye istihdam sağlaması planlanan, Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek tesisteki çalışmalarla ilgili Lineer Metal AŞ Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay ve Lineer Metal AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Baydarman ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Soylu, konuşmasında Katar ortaklığıyla yapımı süren çinko izabe tesisinde gurur duyulacak bir yapıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

"Siirt'e bu yatırımı yapan, milli ve aynı zamanda yerli üretimi temin eden anlayışa teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. " diyen Soylu, şunları dile getirdi:

"30 bin, akabinde 50 bin ve hemen ardından da 90 bin tonluk bir üretim gerçekleşecek. Bu, Türkiye ithalatının yüzde 38'ini karşılıyor. Türkiye'nin cari ödemesi açısından çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bununla beraber 250-300 milyon dolarlık bir yatırımı da beraberinde getirmiş olacak. Şu anda 110 milyon dolarlık bir yatırım. "

Bakan Soylu, tesisin bir veya 1, 5 ay içinde üretime geçmiş olacağını bildirdi.

Türkiye'ye bu yatırımı kazandıran, çok kısa bir sürede bu yatırımı Siirt'e getirenlere teşekkür eden Soylu, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da gelip açılışı gerçekleştirecek. Hakikaten burada yıllar önce belki başka şeyler konuşuyorduk ama bugün Türkiye'nin üretimine, istihdamına, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı cari ödeme dengesine ciddi bir şekilde katkı sağlayabilecek katma değer içerisindeyiz. Ne kadar gurur duysak azdır. " dedi.

Bakan Soylu, vatandaşların huzur ve sükun içinde olduğunu görmenin mutluluğu ve huzurunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hepimiz işimizi yapınca ortaya böyle güzel eserler çıkıyor. Bu, aynı zamanda da inanıyorum ki hem Türkiye'nin Orta Doğu'daki yüz akı bir eseri oluyor hem de Siirt'in üretiminin zenginliğini ifade ediyor. Sadece buraya katkısı yok, aynı zamanda Kato'dan maden taşınacak, o da ayrı bir katma değer, Hakkari'nin de ürettiği madenler buraya taşınacak. Yani birçok üretimi, birçok alanı harekete geçiren, Türkiye'nin ilk çinkosunu üreten bir izabe tesisinde bulunuyoruz. Bir taraftan tarımsal üretim bir taraftan hayvancılık bir taraftan ticaret bir taraftan maden bir taraftan sanayi bir taraftan enerji bir taraftan turizm, Allah milletimize huzur ve esenlik versin. "

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