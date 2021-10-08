İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayraktepe Anıtı'nın açılışına katıldı
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın konuşması Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Kuran-ı Kerim tilaveti Dua edilmesi BATMAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da şehitler için inşa edilen Bayraktepe Anıtı'nın açılışında konuştu.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın konuşması
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in konuşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Kuran-ı Kerim tilaveti
Dua edilmesi BATMAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da şehitler için inşa edilen Bayraktepe Anıtı'nın açılışında konuştu.