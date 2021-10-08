İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayraktepe Anıtı'nın açılışına katıldı - Haberler
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayraktepe Anıtı'nın açılışına katıldı

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın konuşması Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Kuran-ı Kerim tilaveti Dua edilmesi BATMAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da şehitler için inşa edilen Bayraktepe Anıtı'nın açılışında konuştu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın konuşması

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in konuşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Kuran-ı Kerim tilaveti

Dua edilmesi BATMAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da şehitler için inşa edilen Bayraktepe Anıtı'nın açılışında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayraktepe Anıtı'nın açılışına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayraktepe Anıtı'nın açılışına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayraktepe Anıtı'nın açılışına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayraktepe Anıtı'nın açılışına katıldı
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

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 İçişleri Bakanı Soylu, Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

 Konya'da haber alınamayan imam lojmanında ölü bulundu

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Haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayraktepe Anıtı'nın açılışına katıldı - Haberler
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