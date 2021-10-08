İçişleri Bakanı Soylu: 'Van Başkale'de; 753 paket halinde 383 kg 122 gr eroin ele geçirildi' - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu: "Van Başkale'de; 753 paket halinde 383 kg 122 gr eroin ele geçirildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Başkale ilçesinde; Narkotik, KOM ve İstihbarat birimlerince gerçekleştirilen operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığını ve 753 paket halinde 383 kilogram 122 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu.

BAŞKALE, VAN (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Başkale ilçesinde; Narkotik, KOM ve İstihbarat birimlerince gerçekleştirilen operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığını ve 753 paket halinde 383 kilogram 122 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Başkale ilçesinde; Narkotik, KOM ve İstihbarat birimlerince gerçekleştirilen operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığını ve 753 paket halinde 383 kilogram 122 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Van Başkale'de; Emniyet Narkotik, KOM ve İstihbarat birimlerimizin operasyonuyla; 753 paket halinde 383 kg 122 gr eroin ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltında. Kahraman Polislerimizi ve Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

(Ali Nargüner/İHA)

İçişleri Bakanı Soylu: Van Başkale'de; 753 paket halinde 383 kg 122 gr eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: İçişleri Bakanı Soylu: 'Van Başkale'de; 753 paket halinde 383 kg 122 gr eroin ele geçirildi' - Haberler
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