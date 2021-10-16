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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, TRABZON TANITIM GÜNLERİ'NE KATILDI

Demirören Haber Ajansı / İdris Tiftikci - Haberler | Güncel
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, TRABZON TANITIM GÜNLERİ'NE KATILDI

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı'da düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri'ne katılarak stantları gezip vatandaşlarla sohbet etti.

TRABZON (DHA) - İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı'da düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri'ne katılarak stantları gezip vatandaşlarla sohbet etti. Fotoğraf çektirmek isteyenlerin taleplerini geri çevirmeyen İçişleri Bakanı Soylu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Stantları gezdikten sonra Bakan Soylu, alandan ayrıldı.

Görüntü dökümü:

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-Bakan Soylu'nun stantları gezmesi

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Fotoğraf çekilmesi

-Genel ve Detaylar


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Haber: İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, TRABZON TANITIM GÜNLERİ'NE KATILDI - Haberler
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