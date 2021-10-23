İSTANBUL-İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, SARIYER AYAZAĞA SPOR KOMPLEKSİ AÇILIŞINA KATILDI

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - İdris TİFTİKCİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer Ayazağa Spor Kompleksi açılışına katıldı. Açılışta konuşan Soylu, "Biraz sonra buradan Hakkari'ye gideceğim. Tunceli'deydim Ovacık'ta geçen hafta, bulunduğum bölgede, Ahpanoz Vadisi derler oraya. Orada bundan 5 yıl önce 570 terörist vardı. Bu hafta ikisini daha tepeledik. Bilanço veriyorum, 3'ü de birisinin kolu yok, birisinin bacağı yok. Bir tanesinin de başka bir iç hastalığı var, yatıyorlar. Tam 16 tane kaldı. Onlar da kafalarını, burunlarını çıkaramıyorlar, burunlarını çıkardıkları an tepeliyoruz. Şunu söyleyeyim 180'inin altına düştü. Biz onları ne görüyoruz biliyor musunuz? Biz onları tepelediğimiz zaman Amerika'yı da tepeliyoruz, Batıyı da tepeliyoruz" diye konuştu.

Genç futbolculara tavsiyelerde de bulunan Bakan Soylu, "Bizim sizden isteğimiz de şu: Evet spor rekabet işidir doğru, ama en önemlisi biz millet olarak her şeyi kendi kültürümüze uygun yapmalıyız. Sporda öyle. Annemiz, babamız bize ne öğrettiyse öğretmenlerimiz ne öğretmişse, camideki hocamız ne öğretmişse sen ona uygun bir şekilde gerçekleştirmeliyiz. Centilmen takım olmalıyız" dedi.