İçişleri Bakanı Soylu: Kaçak göçle mücadelede çalışma grubu oluşturduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyarette bulunduğu İran'ın başkenti Tahran'da mevkidaşı İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Dr. Ahmet Vahidi arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerin ardından iki bakan, Güvenlik İşbirliği Mutabakat Zaptı imzaladı. Ortak basın açıklamasında konuşan Bakan Soylu "PKK terör örgütü ve tüm terör örgütleriyle mücadelede, birlikte ortak bir irade sergiliyoruz" dedi.

Bakan Soylu konuşmasına şöyle devam etti;

Müslüman coğrafyanın karşı karşıya kaldığı tüm sıkıntıları birlikte değerlendirdiklerini belirten Bakan Soylu "Üzerimize düşen sorumlulukları tekrar hatırladık, hatırlattık. Esasın diplomasi değil kardeşlik olduğunu bir kez daha teyit ettik. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi iş zamanıdır" dedi.