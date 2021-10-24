Son dakika haberi! Bakan Soylu: Ahpanos Vadisi'nde 570 terörist sayısı 19'a indi (2)

DİYARBAKIR (DHA) - HAFIZA ODASI SERGİSİ'NE TEPKİ

Diyarbakır'da açılan Hafıza Odası Sergisi'ne tepki gösteren Soylu, "Hafıza Odası'ymış. Bedirhan bebek burada ölmedi mi? Hafıza odanda Bedirhan bebek var mı? Bütün Diyarbakır'ın sevdiği Gaffar Okkan hafıza odanda var mı, Dürümlü köyünün katliamı var mı, Tanışlı köyünün katliamı var mı, henüz 3-4 aylık kundaktaki bebeklerin katliamları var mı, Hakkari'de karı karşıya kalınan katliamlar hafıza odanda var mı?" dedi.