İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J- Siha, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hakkari Yüksekova'ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi. Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi. Laftan anlamıyorlar. Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor."

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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