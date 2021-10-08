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Son dakika haberleri: Bakan Soylu: "87 kilogram eroin, 30 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Bakan Soylu:

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen bir operasyon kapsamında 87 kilogram eroin ve 30 kilogram Afyon sakızının ele geçirildiğini duyurdu.

GAZİANTEP (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen bir operasyon kapsamında 87 kilogram eroin ve 30 kilogram Afyon sakızının ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen bir operasyon kapsamında 87 kilogram eroin ve 30 kilogram Afyon sakızının ele geçirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Soylu, 1 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, "Türk polisi yakalar! Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen takip ve operasyon sonucu; 87 kilogram eroin, 30 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Kahraman polislerimizi ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

(Ali Nargüner/İHA)

Son dakika haberleri: Bakan Soylu: 87 kilogram eroin, 30 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Son dakika! Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

 Son dakika haberi: Bakan Soylu: 405 kilo 600 gram eroin yakalandı

Son dakika haberi: Bakan Soylu: 405 kilo 600 gram eroin yakalandı

 İçişleri Bakanı Soylu, Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.
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