İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti, gençlerle görüştü - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti, gençlerle görüştü

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti, gençlerle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da esnaf ziyaretinde bulundu, gençlerle bir araya geldi.

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da esnaf ziyaretinde bulundu, gençlerle bir araya geldi.

Bakan Soylu, kentteki temasları kapsamında, merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti'ndeki Sanat Sokağı'nda esnafı ziyaret etti.

Esnafla çay içip, sohbet eden Soylu, görme engelli bir kitap satıcısından birkaç kitap satın aldı.

Karşılaştığı vatandaşlarla fotoğraf çektiren Soylu, daha sonra Millet Kıraathanesi'nde gençlerle görüştü.

Soylu, sohbet ettiği gençlerin sorularını da yanıtladı.

Bakan Soylu'ya ziyaretlerinde, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da eşlik etti.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri
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