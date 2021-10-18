İçişleri Bakanı Soylu'dan bazı büyükelçilere tepki Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyükelçilerin, yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir." ifadesini kullandı.

Soylu, bazı büyükelçilerin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya paylaşımını alıntılayan Soylu, Türkiye Cumhuriyeti'nin, demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurguladı.

Bakan Soylu, "Büyükelçilerin, yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir." görüşünü paylaştı.