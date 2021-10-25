İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Mardin'de

NUSAYBİN, MARDİN (Habermetre) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Mardin'deBir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile birlikte Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerini ziyaret etti. Kızıltepe Belediyesi ziyaretinde Yeni Kızıltepespor Erkek Voleybol Takımı ile bir araya gelerek kendilerine başarılar dileyen Ersoy, Vali Demirtaş ile birlikte Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'dan yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında brifing aldı. Buradan Nusaybin ilçesine giden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Vali Mahmut Demirtaş, Nusaybin Belediyesi personeli ile muhabbet ettikten sonra Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'ndan brifing aldı. Nusaybin Tarihi çarşılarında esnaf ve vatandaşlar ile de bir araya gelen Ersoy ve Vali Demirtaş, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinlediler. Bakan Yardımcısı Ersoy ve Vali Demirtaş Nusaybin ziyareti kapsamında Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odasını da ziyaret ederek Oda Başkanı Ömer Özel'den çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mardin'deki ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

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