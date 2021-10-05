İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, suç örgütleriyle mücadele kapsamında, turizm bölgelerindeki 9 ilde 183 şüpheliye yönelik Sahil Rüzgarı-2... - Haberler
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, suç örgütleriyle mücadele kapsamında, turizm bölgelerindeki 9 ilde 183 şüpheliye yönelik Sahil Rüzgarı-2...

AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, suç örgütleriyle mücadele kapsamında, turizm bölgelerindeki 9 ilde 183 şüpheliye yönelik Sahil Rüzgarı-2...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, suç örgütleriyle mücadele kapsamında, turizm bölgelerindeki 9 ilde 183 şüpheliye yönelik Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, suç örgütleriyle mücadele kapsamında, turizm bölgelerindeki 9 ilde 183 şüpheliye yönelik Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri
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Haber: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, suç örgütleriyle mücadele kapsamında, turizm bölgelerindeki 9 ilde 183 şüpheliye yönelik Sahil Rüzgarı-2... - Haberler
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