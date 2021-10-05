İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bugün bin 100 istasyonumuzla Avrupa'nın ikinci büyük Deprem Gözlem İstasyon ağına sahibiz. Eğitim ve tatbikatlarımıza ağırlık verdik. Pandemiye rağmen aksatmamaya gayret ettik" dedi.

3'üncü Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi AFAD başkanlığında düzenlendi. Burada konuşma gerçekleştiren AFAD Başkanı Yunus Sezer, 2000 ile 2019 yılları arasında dünyada yaşanan 7 bin 348 afette 1 milyon 23 bin insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "4.2 milyar insan da bu afetlerden etkilendi. Bu afetlerin toplamda açtığı zarar yaklaşık 3 trilyon dolar. Aynı zamanda bu sene hem yangın hem de sel afetleriyle ülkemiz karşı karşıya geldi. Bu afetlerin ülkemize vermiş olduğu zarar 6 milyar liranın üzerinde" dedi.

Dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasının şehirlerde yaşadığını belirten Başkan Sezer, "Bu oranın 2050 yılında yüzde 66'ya yükselmesi ön görülmektedir. Kentleşme ve kentleşmenin karmaşık özellikleri sürdürülebilir kalkınma için fırsatlar sunarken aynı zamanda dünyamızın zarar görebilirliği ve riskini artırma potansiyeline sahiptir. Afetlerin sayısı ve sıklığıyla ilgili verdikleri sosyal ve ekonomik zararlar son yıllarda katlanarak artmaktadır. Bu kayıplarla başa çıkmak için tek başına müdahale odaklı yönetim anlayışından ziyade, risk odaklı yönetim anlayışına geçmemiz gerektiği hepinizin malumudur" diye konuştu.

Vatandaşların fiziksel ve zihinsel olarak afetlere hazır olması gerektiğini söyleyen AFAD Başkanı Sezer, "Vatandaşların bu konuda bizlerle beraber ortak çalışma yürütmesi gerekiyor. Afete hazır bir Türkiye'nin inşası Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi'nin önemli girdiler sağlayacağını düşünüyor, bu platformda ve her platformda afetlerle ilgili çalışma yapan farklı disiplinlerden akademisyenlere ve uzmanlara kurumum ve insanlık adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise, "1960 yılından bu yana doğa olaylarının tetiklediği 11 binden fazla afet kaydedildi. 1960'ta yıllık toplam 33 olan sayı 2000'de 441 afetle zirveye ulaştı. 2019'da ise 97.6 milyon insanı etkileyen 308 afet meydana geldi" dedi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, depremle birlikte doğal afetlere çözüm aramak için çok fazla kongre düzenlediklerini bildirerek, "Yeni tecrübelerimizin yanı sıra diğer ülkelerin tecrübelerinden de faydalanmaya çalışıyoruz. 2015 yılında Japonya'da oluşturulan Senday Çerçevesi olarak bilinen Uluslararası Plan uyarınca ülkemizde Afet Risk Azaltma Planı'nı kurduk. Çünkü Japonlar için deprem artık sıradanlaşmış bir unsur. Okullarında periyodik olarak deprem tatbikatı yapılıyor, ülke çapında alarm sistemlerinin ne anlama geldiğinin hemen her Japon vatandaşı farkında" ifadelerini kullandı.

1999 yılında sadece 50 adet Deprem Gözlem İstasyonu olduğunun altını çizen Çataklı, "Bugün bin 100 istasyonumuzla Avrupa'nın ikinci büyük gözlem istasyon ağına sahibiz. Eğitim ve tatbikatlarımıza ağırlık verdik. Pandemiye rağmen aksatmamaya gayret ettik. 2020 yılını bildiğiniz gibi Afetlere Hazırlık Yılı ilan etmiştik. 2021 yılını da Afet Eğitim Yılı olarak belirledik. Hazırlanan afet materyallerini 51 milyon vatandaşımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar 31 milyona yaklaştı eğitim alan vatandaşımız. İzlenen video sayımız 13 milyona yaklaştı. Günlük olarak bakanlığımız sitesinden de paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Düzenlenen kongreye Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık da katıldı. - ANKARA

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