İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Avrupa'nın ikinci büyük Deprem Gözlem İstasyon ağına sahibiz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Avrupa'nın ikinci büyük Deprem Gözlem İstasyon ağına sahibiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bugün bin 100 istasyonumuzla Avrupa'nın ikinci büyük Deprem Gözlem İstasyon ağına sahibiz. Eğitim ve tatbikatlarımıza ağırlık verdik.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bugün bin 100 istasyonumuzla Avrupa'nın ikinci büyük Deprem Gözlem İstasyon ağına sahibiz. Eğitim ve tatbikatlarımıza ağırlık verdik. Pandemiye rağmen aksatmamaya gayret ettik" dedi.

3'üncü Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi AFAD başkanlığında düzenlendi. Burada konuşma gerçekleştiren AFAD Başkanı Yunus Sezer, 2000 ile 2019 yılları arasında dünyada yaşanan 7 bin 348 afette 1 milyon 23 bin insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "4.2 milyar insan da bu afetlerden etkilendi. Bu afetlerin toplamda açtığı zarar yaklaşık 3 trilyon dolar. Aynı zamanda bu sene hem yangın hem de sel afetleriyle ülkemiz karşı karşıya geldi. Bu afetlerin ülkemize vermiş olduğu zarar 6 milyar liranın üzerinde" dedi.

Dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasının şehirlerde yaşadığını belirten Başkan Sezer, "Bu oranın 2050 yılında yüzde 66'ya yükselmesi ön görülmektedir. Kentleşme ve kentleşmenin karmaşık özellikleri sürdürülebilir kalkınma için fırsatlar sunarken aynı zamanda dünyamızın zarar görebilirliği ve riskini artırma potansiyeline sahiptir. Afetlerin sayısı ve sıklığıyla ilgili verdikleri sosyal ve ekonomik zararlar son yıllarda katlanarak artmaktadır. Bu kayıplarla başa çıkmak için tek başına müdahale odaklı yönetim anlayışından ziyade, risk odaklı yönetim anlayışına geçmemiz gerektiği hepinizin malumudur" diye konuştu.

Vatandaşların fiziksel ve zihinsel olarak afetlere hazır olması gerektiğini söyleyen AFAD Başkanı Sezer, "Vatandaşların bu konuda bizlerle beraber ortak çalışma yürütmesi gerekiyor. Afete hazır bir Türkiye'nin inşası Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi'nin önemli girdiler sağlayacağını düşünüyor, bu platformda ve her platformda afetlerle ilgili çalışma yapan farklı disiplinlerden akademisyenlere ve uzmanlara kurumum ve insanlık adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise, "1960 yılından bu yana doğa olaylarının tetiklediği 11 binden fazla afet kaydedildi. 1960'ta yıllık toplam 33 olan sayı 2000'de 441 afetle zirveye ulaştı. 2019'da ise 97.6 milyon insanı etkileyen 308 afet meydana geldi" dedi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, depremle birlikte doğal afetlere çözüm aramak için çok fazla kongre düzenlediklerini bildirerek, "Yeni tecrübelerimizin yanı sıra diğer ülkelerin tecrübelerinden de faydalanmaya çalışıyoruz. 2015 yılında Japonya'da oluşturulan Senday Çerçevesi olarak bilinen Uluslararası Plan uyarınca ülkemizde Afet Risk Azaltma Planı'nı kurduk. Çünkü Japonlar için deprem artık sıradanlaşmış bir unsur. Okullarında periyodik olarak deprem tatbikatı yapılıyor, ülke çapında alarm sistemlerinin ne anlama geldiğinin hemen her Japon vatandaşı farkında" ifadelerini kullandı.

1999 yılında sadece 50 adet Deprem Gözlem İstasyonu olduğunun altını çizen Çataklı, "Bugün bin 100 istasyonumuzla Avrupa'nın ikinci büyük gözlem istasyon ağına sahibiz. Eğitim ve tatbikatlarımıza ağırlık verdik. Pandemiye rağmen aksatmamaya gayret ettik. 2020 yılını bildiğiniz gibi Afetlere Hazırlık Yılı ilan etmiştik. 2021 yılını da Afet Eğitim Yılı olarak belirledik. Hazırlanan afet materyallerini 51 milyon vatandaşımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar 31 milyona yaklaştı eğitim alan vatandaşımız. İzlenen video sayımız 13 milyona yaklaştı. Günlük olarak bakanlığımız sitesinden de paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Düzenlenen kongreye Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık da katıldı. - ANKARA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bu da eşek görünümlü at! Türkiye'nin nadir bilinen melez hayvanı Bardo, bilgi yarışmalarının gözde sorusu oldu

Bu da eşek görünümlü at! Türkiye'nin nadir bilinen melez hayvanı Bardo, bilgi yarışmalarının gözde sorusu oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Bülent Ersoy Amelia Hamlin
Spor Marcao Fatih Terim Stefan Kuntz Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Yaşar Kemal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Avrupa'nın ikinci büyük Deprem Gözlem İstasyon ağına sahibiz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 14:12:33. #1.12#