İÇEM öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı - Haberler
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İÇEM öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı

Habermetre - Haberler | Toplum
İÇEM öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı

Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (İÇEM), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı öğrencilerin gösteri ve şiirleriyle coşku içinde kutlandı.

FETHİYE, MUĞLA (Habermetre) - Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (İÇEM), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı öğrencilerin gösteri ve şiirleriyle coşku içinde kutlandı. İÇEM İlkokul öğretmenleri Arzu Efe, Filiz Usluer, Fethiye Akçokoca, Erkan Kaçmaz, Fulya Özdemir, Gonca Bardakçıoğlu ve Ortaokul Branş Öğretmenleriyle İÇEM öğrencilerinin hazırladığı gösteri ve etkinlikler bu yıl ilk kez İÇEM bünyesinde gerçekleştirildi.

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