İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı - Haberler
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İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine Kar yağdı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, gece Erciyes'te kar yağışı görüldü.

Kar yağışıyla dağın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanırken yağış 2 bin 500 metreye kadar etkili oldu. Kar kalığı bazı noktalarda 10 santimetreyi geçti.

Kar yağışı nedeniyle Erciyes'in eteklerindeki Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerinde hava sıcaklığı gece 5 dereceye kadar düştü.

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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