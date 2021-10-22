İç Anadolu'da 4 ilde hava sıcaklığı 6-10 derece düşecek

KARAMAN (AA) - İç Anadolu Bölgesi'ndeki Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman'da gelecek hafta hava sıcaklığının 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim Pazar akşam saatlerden itibaren Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden başlayarak bölgede 6 ila 10 derece düşeceği ve gelecek hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Pazartesi günü Niğde çevrelerinde görülmesi beklenen yağışların yağmur şeklinde olması bekleniyor.