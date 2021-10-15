İBB'ye ait M2 Yenikapı – Hocıosman Metrosunda ücretsiz İBB Wife hizmeti başladı - Haberler
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İBB'ye ait M2 Yenikapı – Hocıosman Metrosunda ücretsiz İBB Wife hizmeti başladı

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İBB'ye ait M2 Yenikapı – Hocıosman Metrosunda ücretsiz İBB Wife hizmeti başladı

Bu hattı kullanan İstanbullular yolculuk esnasında internet kullanabilecek. Diğer hatlarda da çalışmalar sürüyor.

İstanbullular İBB'ye ait metrolarda internet hizmeti almaya başladı. İlk test, bugün M-2 YenikapıHacıosman metro hattında başarıyla gerçekleştirildi. Ücretsiz İBB Wife internet hizmeti aynı metro hattında yarından itibaren tam kapasiteyle hizmet verecek. Diğer metro hatlarında da ücretsiz internet hizmeti sağlanması için çalışmalar sürüyor. Bu hatlardaki internet hizmeti onay işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. İBB meclisinin Ekim ayında aldığı metrolarda internet hizmeti kararı, ilk olarak M-2 Yenikapı – Hacıosman metro hattında hayata geçti.

Mobil internet sağlayıcı telefon operatörleri de onay sürecinin tamamlanmasının ardından İBB metrolarında hizmet vermeye başlayacak. Tüm yolcular, akıllı telefonlarıyla mobil internet hizmeti alabileceği gibi sesli görüşme de gerçekleştirebilecek. Dileyen yolcular da İBB'nin ücretsiz wife hizmetinden yararlanacak.

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