İBB'nin 207,8 milyon avroluk borçlanma talebi meclis gündeminde - Haberler
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İBB'nin 207,8 milyon avroluk borçlanma talebi meclis gündeminde

AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel
İBB'nin 207,8 milyon avroluk borçlanma talebi meclis gündeminde

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), metro projesi ve tramvay araç alımları için 207 milyon 800 bin avro daha borçlanma talebi belediye meclis gündemine geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), metro projesi ve tramvay araç alımları için 207 milyon 800 bin avro daha borçlanma talebi belediye meclis gündemine geldi.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan İBB Meclisi oturumunda gündem dışı konuşmalar ve 114 gündem teklifi ele alındı.

İBB Finansman Müdürlüğünün teklifi ile Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı ile Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı projelerinde kullanılmak üzere 150 milyon avro + KDV dış borçlanma yetkisi talep edildi.

Yine Finansman Müdürlüğünün teklifi ile 34 adet tramvay araç alımı için 57 milyon 800 bin avro + KDV dış borçlanma yetkisi talep edildi.

Her iki gündem maddesi de görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Eylül ayında gerçekleştirilen meclis toplantısında da üç metro projesinin devamı için İBB başkanlık makamına 655 milyon avro + KDV ve sigorta prim tutarınca daha borçlanma yetkisi verilmişti.

Meclise iade edilen maddeler

Son dönemde bozulan otobüsler nedeniyle araç bakım ve onarım ihalelerini incelemek üzere İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme - Araştırma Komisyonu kurulmasıyla ilgili eylül ayında meclisten geçen karar ile yine geçen ayki toplantıda kabul edilen Beykoz'da Millet Bahçesine ilişkin imar planı tadilatları da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edildi.

Ayrıca eylül ayındaki toplantıda reddedilen Önlem ve Denetim İtfaiye Şube Müdürlüğü isimli yeni birim kurulması teklifi de İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edildi.

Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası ihalesi tartışması

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı gündem dışı söz alarak AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun gündeme getirdiği Hadımköy Halk Ekmek fabrikasının kiralanacağı yönündeki açıklamasına cevap verdi.

Fabrikanın mülkiyetinin İBB'ye ait olduğunu ifade eden Balyalı, "Burası bir üretim tesisi olduğu için İBB, iştirakine devredemiyor. Belediyemize ait olan yerler daha önce de encümenden ihale yöntemiyle ilgili iştiraklerimize kiraya verilmiş. Bugün yapılan şey de bu. Üçüncü şahıslara verilmeyecek." diye konuştu.

AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar da ihale şartnamesinde bir kurum ismi yazmadığını belirterek fabrikanın Halk Ekmek'e verilmesinden memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

İBB'nin 207,8 milyon avroluk borçlanma talebi meclis gündeminde

AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri
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