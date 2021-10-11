İBB MECLİSİ'NDE HALK EKMEK TESİSİ TARTIŞMASI

İSTANBUL (DHA) - İBB Meclisi ekim ayı toplantısında Halk Ekmek tesisi tartışması yaşandı. İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, Arnavutköy'de bulunan fabrika binasının aylık 50 bin TL'ye kiraya verilmek üzere ihaleye çıkıldığını söyleyerek, eleştirilerde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) sözcüsü Tarık Balyalı ise Biz burayı ihale ederek Halk Ekmek iştirakimize kiraya vereceğiz. Ne satacağız ne başkasına vereceğiz. Bunların hepsi uydurma şeyler diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının ilk birleşimi yapıldı. Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi toplantı salonunda yapılan toplantıda meclis üyeleri gündem dışı söz aldı. Toplantıda zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Ak Partili, İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar meclis toplantısında, söz alarak, İBB'de yapıldığını öne sürdüğü hukuksuz uygulamalardan bahsetti. İşten atılmaları eleştirdi. Kaynar, Halk Ekmek büfeleriyle ilgili tartışmaları hatırlattı. Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde yapılan Halk Ekmek Üretim Tesisi kiralanması için ihaleye çıkıldığını söyleyerek, Şu anda dosyada hala daha encümen gündeminde. 76 bin 203 metrekare fabrika binası aylık 50 bin TL'ye kiraya verilmek üzere ihaleye çıkılmış. Halk Ekmek meselesinde geldiğimiz noktayı görüyor musunuz Peki Halk Ekmek fabrikasını kiraya verdikten sonra Halk Ekmek ne iş yapacak Büfecilik mi yapacak dedi.

Söz alarak Halk Ekmek tesisi ile ilgili söylenenlere yanıt veren CHP sözcüsü Tarık Balyalı ise, Halk ekmek şu anda inşaatın yapıldığı yer Büyükşehir Belediyemizin mülkiyetinde olan bir arsa. Halk Ekmek binası buraya yapılacak. Sadece bir yasal işlem yapılıyor. Çünkü Halk Ekmeğe burası kiraya verilecek. Kanun gayet açık. Kanunda belediyenin devredebileceği yerleri yani kendi iştiraklerine devredebileceği yerleri yazmış. Hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesislerini, büfe, otopark veya çay bahçelerini işletebilir ya da devredebilir belediye. Ama burası bir üretim tesisi. Daha önceki dönemlerde yapıldığı gibi bu üretim tesislerinden ihalesiz bir şekilde ilgili iştiraklerimize devredilmesi gibi bir yöntem söz konusu değil. Yöntem son derece açık belli. Daha önceki yönetimin de yapmış olduğu gibi. Belediyemiz ait olan yerler yani kanundaki tesis dışındaki tesisler yine encümenden ihale yöntemi ile ilgili iştiraklerimize kiraya verilmiş. Bugün yapılan da sadece bu. Biz burayı ihale ederek Halk Ekmek iştirakimize kiraya vereceğiz. Ne satacağız ne başkasına vereceğiz. Bunların hepsi uydurma şeyler diye konuştu.

İBB ekim ayı toplantısında dış borçlanma talep edilen Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı ile Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı Projelerinde Kullanılmak Üzere 150 milyon Euro+KDV ile 34 adet tramvay araç alım işi kapsamında 57 milyon 800 bin Euro+KDV gündem maddeleri, ilgili komisyonlara gönderildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 4 maddeyi reddederek meclise iade etti. Önlem ve Denetim İtfaiye Şube Müdürlüğü kurulması teklifi komisyona gönderildi. Yine reddedilen Beykoz ilçesi Millet Bahçesi ile ilgili imar değişikleri ile 2019-2020-2021 yıllarını kapsayacak şekilde 3 ay süre ile İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyonu kurulması teklifleri ilgili komisyonlara gönderildi.