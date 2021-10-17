İBB, İETT Ayazağa Garajı'nın satışı için ihaleye çıkıyor - Haberler
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İBB, İETT Ayazağa Garajı'nın satışı için ihaleye çıkıyor

AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel
İBB, İETT Ayazağa Garajı'nın satışı için ihaleye çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarıyer Ayazağa'da bulunan 49 bin 360 metrekarelik İETT garajı arazisini 1 milyar 200 milyon lira tahmini bedel üzerinden ihale ile satılığa çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarıyer Ayazağa'da bulunan 49 bin 360 metrekarelik İETT garajı arazisini 1 milyar 200 milyon lira tahmini bedel üzerinden ihale ile satılığa çıkardı.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, İBB'ye bağlı kuruluşlardan İETT, Ayazağa'daki garajını arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı usulü ile inşaat yapılması için ihale düzenledi.

Ayazağa Mahallesi'nde, 10636 ada 3 parselde yer alan, 49 bin 360 metrekarelik garaj arazisinin ihale şartname bedeli KDV dahil 25 bin lira olarak hesaplandı.

Teklif mektupları, ihalenin yapılacağı 27 Ekim'e kadar idareye teslim edilmesi gerekirken, isteklilerin teyitli banka referans mektupları ile bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredi toplamlarının 1 milyar 500 milyon liradan az olmadığını belgelemeleri talep edildi.

Söz konusu arazinin tahmini bedelinin 1 milyar 200 milyon lira artı KDV olduğu belirtildi.

İBB Meclisi'nin geçen cuma yapılan oturumunda, belediye yönetiminin 5 ilçedeki taşınmaz satışı için izin talebi reddedilirken 9 ilçedeki taşınmazların satışına onay çıkmıştı.

AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri
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