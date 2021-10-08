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İBB'den Formula 1 Grand Prix'ine tam destek

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İBB'den Formula 1 Grand Prix'ine tam destek

Düzenelenen etkinliğe 134 İtfaiye personeli, 10 itfaiye aracı, 18 ambulans ve 85 Hızır Acil personeli ile görevimizin başında olacağız.

Düzenelenen etkinliğe 134 İtfaiye personeli, 10 itfaiye aracı, 18 ambulans ve 85 Hızır Acil personeli ile görevimizin başında olacağız. Etkiliğin ilk gününde alana kurmuş olduğumuz çeviklik, hız, teknik ve bilgi gerektiren ve bir can kurtarmak için canını ortaya koyan itfaiyecilerin gerçek yangın ve itfai olaylarda yaşadığı zorluklardan örnekler taşıyan "En Sıkı İtfaiyeci (Ultimate Firefighter)" platformumuza halkımız tarafından yoğun ilgi gösterildi. Zorlu parkuru deneyimlemek isteyen vatandaşlarımızın kıyasıya mücadeleleri heyecanlı ve keyifli anlara sahne oldu. Parkurumuz yarışların son gününe kadar ( 9-10 Ekim 2021) etkinlik alanında olmaya devam edecek.

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Haber: İBB'den Formula 1 Grand Prix'ine tam destek - Haberler
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