İBB BAŞKANI İMAMOĞLU SANAT İÇİN DİYARBAKIR'A GELDİM, SİYASİ BİR GEZİ DEĞİL - Haberler
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İBB BAŞKANI İMAMOĞLU SANAT İÇİN DİYARBAKIR'A GELDİM, SİYASİ BİR GEZİ DEĞİL

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da esnaf ziyaretinin ardından iş insanlarıyla bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanat gezisi için Diyarbakır'a geldiğini ve siyasi bir gezi olmadığını söyledi.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da esnaf ziyaretinin ardından iş insanlarıyla bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanat gezisi için Diyarbakır'a geldiğini ve siyasi bir gezi olmadığını söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ ziyaretinin ardından eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte Diyarbakır'a geldi. Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere kente gelen İmamoğlu çifti, Sur ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi, ardından ilçede bulunan bir otele geçti. İmamoğlu, Türkiye'deki 81 il de belediye başkanlığı yapan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının her birinin başkanı olduğunu söyledi. İmamoğlu, Her başkan Kürtlere de Türklere de diğer tüm etnik kavramlara hizmet eden durumdadır. Bu sadece İstanbul'a ait bir tanım olmaması gerek dedi.

'ÜLKEMİZİN HER NOKTASINDA HUZURA, BARIŞA, KARDEŞLİĞE İHTİYACI VAR'

Esnaf ziyareti sonrası otel girişinde açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, Diyarbakır'a, sanatçı Ahmet Güneştekin'in, 'Hafıza Odası' isimli sergisinin açılışı için geldiğini aktardı. İmamoğlu, 'Çok özel bir çalışması, bugün halkla buluşacak ve uzun bir süre de aslında halkla buluşmaya devam edecek. Bu anlamda, bu serginin açılışına katılma konusunda hem bu sergi sürecine katkı sunan destek olanları alkışlamak hem de bir parçası olarak da burada bulunmaktan keyif duyacağım. Umarım bu sanat adımları, özellikle son yıllarda farklı sebeplerle, farklı vesilelerle yorulan ve gerçekten ne yazık ki bir takım olumsuz olaylarla, olumsuzluklarla anılan Diyarbakır'a başka bir sayfa açar, başka bir pencere açar. Çünkü ülkemizin her noktasında en üst seviyede huzura ihtiyaç var, barışa, kardeşliğe ihtiyaç var. Bu manada Diyarbakır da bu illerden bir tanesi. Bu yönüyle sanatın içinde olması ve kadim kültür kenti olan Diyarbakır'ın bu anlamda bu derinliğinden gelen hafızalarıyla anılmasının, bu sanat deneyimi açısından da kıymetli bir mesaj olacağını düşünüyorum. Bugün burada bulunmak, bu anlamda bulunmak, benim için büyük bir keyif diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEKİ 81 İL DE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPAN HERKES TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ HER BİRİNİN BAŞKANIDIR'

Daha sonra iş insanlarıyla bir araya gelen İBB Başkanı İmamoğlu, sanat gezisi için Diyarbakır'a geldiğini ve siyasi bir gezi olmadığını belirtti. İmamoğlu, Bu buluşma geziyi biraz daha anlamlı kıldı. İş dünyasını, ekonomiyi ve gündemi kendi içimizde sohbet edeceğiz. Diyarbakır- İstanbul dayanışmasının özellikle ekonomik anlamda nasıl olabileceğini konuşacağız. Tabi Kürt vatandaşlarımızın Türkiye'nin her yerinde yaşadığını biliyoruz. Bu memleketin hangi şehrinde belediye başkanı olursa olsun, Kürt vatandaşlarımızın da başkanı olduğunun bilinmesi lazım. Sadece İstanbul'a ait bir kavram değildir. Türkiye'deki 81 il de belediye başkanlığı yapan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının her birinin başkanıdır. Her başkan Kürtlere de Türklere de diğer tüm etnik kavramlara hizmet eden durumdadır. Bu sadece İstanbul'a ait bir tanım olmaması gerek ifadesini kullandı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU SANAT İÇİN DİYARBAKIR'A GELDİM, SİYASİ BİR GEZİ DEĞİL

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU SANAT İÇİN DİYARBAKIR'A GELDİM, SİYASİ BİR GEZİ DEĞİL

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU SANAT İÇİN DİYARBAKIR'A GELDİM, SİYASİ BİR GEZİ DEĞİL

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU SANAT İÇİN DİYARBAKIR'A GELDİM, SİYASİ BİR GEZİ DEĞİL
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Haber: İBB BAŞKANI İMAMOĞLU SANAT İÇİN DİYARBAKIR'A GELDİM, SİYASİ BİR GEZİ DEĞİL - Haberler
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