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İbadethanelerde temizlik seferberliği sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İbadethanelerde temizlik seferberliği sürüyor

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Maltepe'deki ibadethanelerde dezenfekte çalışması yapıldı.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Maltepe'deki ibadethanelerde dezenfekte çalışması yapıldı.

Belediye ekiplerince titizlikle yapılan ücretsiz hizmetle Maltepeli vatandaşların temiz bir ortamda ibadet etmeleri sağlanıyor. Çalışmalar kapsamında bugün Zümrütevler Mahallesi'ndeki Merkez Cami, Halil İbrahim Cami, Esenkent Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Cami, Küçükyalı Mahallesi'nde bulunan Merkez Cami, Emek Cami ile İdealtepe Mahallesi'ndeki Ebubekir Camii'nde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Dezenfekte çalışmaları belli zaman aralıklarıyla yapılmaya devam edecek. - İSTANBUL

İbadethanelerde temizlik seferberliği sürüyor

İbadethanelerde temizlik seferberliği sürüyor

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