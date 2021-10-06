Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne ilk Türk başkan - Haberler
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Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne ilk Türk başkan

AA / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne ilk Türk başkan

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Haziran 2022 itibarıyla göreve başlamak üzere IATA'nın Yönetim Kurulu Başkanı olacak.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Haziran 2022 itibarıyla göreve başlamak üzere IATA'nın Yönetim Kurulu Başkanı olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) 77. Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda, Haziran 2022 itibarıyla göreve başlamak üzere IATA'nın Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

IATA'nın ilk Türk Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak olan Nane, görevi mevcut yönetim kurulu başkanı Robin Hayes'in başkanlık döneminin ardından, 19-21 Haziran 2022'de Şanghay'da gerçekleştirilecek 78. Genel Kurul'da devralacak ve 2023'te gerçekleştirilecek 79. Genel Kurul'un sonuçlanmasına kadar sürdürecek.

Nane, bu seçimle birlikte IATA'nın İcra Kurulu Üyesi de olacak ve icra kurulu üyeliği; seçilmiş, aktif ve önceki yönetim kurulu başkanı olarak 3 dönem sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nane, böyle önemli bir göreve layık görülmüş olmaktan büyük bir gurur duyduğunu belirterek, "Çünkü bu, aynı zamanda Türk havacılığının geldiği noktanın da önemli bir göstergesi. Kendi kritik rolünün yanı sıra birçok sektörün de destekleyicisi konumunda olan havacılık sektörü, tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor.

Bugün 120 ülkeden 290 üye hava yolu şirketiyle toplam hava trafiğinin yüzde 82'sini temsil eden IATA olarak bize düşen en büyük görev, dünya ekonomileri için itici bir güç olan sektörümüzün pandemi öncesi döneme en kısa sürede dönebilmesi ve sürdürülebilir gelişiminin devam etmesi için çalışmak. Ben de bunun için var gücümle çalışacağım. Hep birlikte mücadele ederek bu zorlu günleri aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya göre ayrıca, geçen dönem IATA Denetim Komitesi Başkanı olarak görev yapan Nane, 2019 yılından bu yana IATA Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de sürdürüyor.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri
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