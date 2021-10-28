Hüyük'te Kızılay etkinliği - Haberler
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Hüyük'te Kızılay etkinliği

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Hüyük'te Kızılay etkinliği

Hüyük ilçesinde, Türk Kızılay'ını tanıtım standı açıldı.

Hüyük ilçesinde, Türk Kızılay'ını tanıtım standı açıldı.

Türk Kızılay Derneği Hüyük Temsilciliği tarafından Kızılay Haftası dolayısıyla ilçe merkezindeki pazar meydanında Kızılay standı kuruldu.

Türkiye Kızılay Derneği Hüyük Temsilcisi Mustafa Kemal Ateş ve Kızılay çalışanları standı ziyaret eden vatandaşlara Kızılay'ın faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, gelenlere çeşitli hediyeler verdi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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