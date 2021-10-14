Huysuz inek veterinerin çenesini kırdı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde şap aşısı yapılmak istenen inek, tekme attığı veterinerin çenesini kırdı. Talihsiz veteriner tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da görev yapan veteriner hekim Nesip Çelik, ineğe şap aşısı yapmak istedi. Ancak huysuzlanan hayvan, şiddetli bir tekme darbesiyle hekim Çelik'in çenesini ve dişlerini kırdı. Viranşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Çelik, şap hastalığına karşı aşı uygulaması sırasında, inekten yüzüne darbe aldı. Dudakları patlayan, çenesi ve dişleri kırılan Çelik, sağlık görevlilerince hemen tedaviye alındı. Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası, olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Viranşehir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde görevli meslektaşımız Nesip Çelik şap aşı uygulaması sırasında aldığı darbe sonucu yaralanmıştır. Hastanede yapılan müdahalede birden çok dişi ve çenesinin kırıldığı belirlenmiştir" denildi. - ŞANLIURFA