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Husumetlisini pompalı tüfekle ayağından vuran şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Haberler | Güncel
Husumetlisini pompalı tüfekle ayağından vuran şüpheli tutuklandı

KARS'ta para meselesi yüzünden husumetli olduğu İ.B.'yi (46) pompalı tüfekle ayağından vuran T.K. (24), tutuklandı.

KARS (DHA) - KARS'ta para meselesi yüzünden husumetli olduğu İ.B.'yi (46) pompalı tüfekle ayağından vuran T.K. (24), tutuklandı.

Olay, 18 Ekim günü öğle saatlerinde Küçük Kazımbey Caddesi'nde meydana geldi. Para meselesi yüzünden husumetli olan T.K. ile İ.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.K., pompalı tüfekle İ.B.'ye tek el ateş ederek ayağından vurdu. Yaralanan İ.B., bir iş yerine girerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.B. ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan T.K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan T.K., tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.


Husumetlisini pompalı tüfekle ayağından vuran şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Son Dakika Haberleri
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