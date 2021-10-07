Husumetlisi zannettikleri araca ateş eden iki şüpheli tutuklandı - Haberler
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Husumetlisi zannettikleri araca ateş eden iki şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Husumetlisi zannettikleri araca ateş eden iki şüpheli tutuklandı

Nevşehir de husumetlisi sandıkları araca pompalı tüfek ile ateş ederek bir kişinin yaralanmasına sebep olan 2 kişi adli makamlarca tutuklandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir de husumetlisi sandıkları araca pompalı tüfek ile ateş ederek bir kişinin yaralanmasına sebep olan 2 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre bir otomobile pompalı tüfekle ateş edilmesi ve bir kişinin yaralanması olayıyla ilgili çalışma başlatan Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yaptığı çalışmada olayı gerçekleştiren şahsın B.K. olduğunu belirledi. Ayrıca olay esnasında aracı kullanan şahsın ise S.I. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler; düzenledikleri operasyonla B.K. ve S.I.'yı gözaltına aldı. Ayrıca olayda kullanılan 1 adet tüfek ve 7 adet dolu fişek de ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar; '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na Muhalefet Etmek' ve 'Kasten Yaralama' suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

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