ADANA-HUSUMETLİSİ TARAFINDAN AV TÜFEĞİYLE VURULDU - Haberler
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ADANA-HUSUMETLİSİ TARAFINDAN AV TÜFEĞİYLE VURULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ADANA-HUSUMETLİSİ TARAFINDAN AV TÜFEĞİYLE VURULDU

ADANA'da Suriye uyruklu Faysal A., kavga etmek için evine gittiği husumetlisi A.I. tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı.

ADANA'da Suriye uyruklu Faysal A., Kavga etmek için evine gittiği husumetlisi A.I. tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Faysal A., henüz bilinmeyen bir nedenle husumetli olduğu kendisi gibi Suriye uyruklu A.I.'nın evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Evden av tüfeğini alan A.I., Faysal A.'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla yüzünden ve göğsünden yaralanan Faysal A., kanlar içinde yere yığılırken, A.I. ise olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Faysal A., ameliyata alındı. Tedavisi devam eden Faysal A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, A.I.'nın olayda kullandığı silahı kayınpederinin iş yerine sakladığını belirlerdi. Şüphelinin kayınphederinin iş yerinde arama yapan polis, olayda kullanıldığı tahmin edilen silahı beze sarılı halde buldu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

ADANA-HUSUMETLİSİ TARAFINDAN AV TÜFEĞİYLE VURULDU

ADANA-HUSUMETLİSİ TARAFINDAN AV TÜFEĞİYLE VURULDU

ADANA-HUSUMETLİSİ TARAFINDAN AV TÜFEĞİYLE VURULDU

ADANA-HUSUMETLİSİ TARAFINDAN AV TÜFEĞİYLE VURULDU

ADANA-HUSUMETLİSİ TARAFINDAN AV TÜFEĞİYLE VURULDU

ADANA-HUSUMETLİSİ TARAFINDAN AV TÜFEĞİYLE VURULDU

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Haber: ADANA-HUSUMETLİSİ TARAFINDAN AV TÜFEĞİYLE VURULDU - Haberler
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