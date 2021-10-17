Son dakika haber | Husumetli olduğu genci ayağından vurdu: 'Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım' - Haberler
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Son dakika haber | Husumetli olduğu genci ayağından vurdu: "Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Husumetli olduğu genci ayağından vurdu: "Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım" -Selam yollamış dediği genci evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu Bolu'da, husumetlisi olduğu A.Y.'yi evinin önünde kurşun yağmuruna tutan ve ayağından yaralayan C.A., "Selam yollamışlar.

BOLU (İHA) - Husumetli olduğu genci ayağından vurdu: "Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım"

-Selam yollamış dediği genci evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu

BOLU - Bolu'da, husumetlisi olduğu A.Y.'yi evinin önünde kurşun yağmuruna tutan ve ayağından yaralayan C.A., "Selam yollamışlar. Ben de selamlarını aldım" dedi.

Olay, saat 23.45 sıralarında Sağlık mahallesi Okur sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan evine gelen A.Y., daha önceden husumetlisi olduğu C.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. C.A., defalarca ateş ettiği A.Y.'yi ayağından yaralayarak olay yerinden hızla kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan A.Y.'yi gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.Y., tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri C.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, C.A.'nın kaçtığı güzergahta yaptıkları aramada şahsı Sağlık mahallesi Dodurga caddesi üzerinde yakaladı. Gözaltına alınan C.A., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından sağlık raporu için hastaneye götürülen C.A., gazetecilerin "daha önceden husumetin var mıydı?" sorusuna, ""Selam yollamışlar. Ben de selamlarını aldım" diyerek cevap verdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber | Husumetli olduğu genci ayağından vurdu: Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım

Son dakika haber | Husumetli olduğu genci ayağından vurdu: Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım

Son dakika haber | Husumetli olduğu genci ayağından vurdu: Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım

Son dakika haber | Husumetli olduğu genci ayağından vurdu: Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım

Son dakika haber | Husumetli olduğu genci ayağından vurdu: Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım

Son dakika haber | Husumetli olduğu genci ayağından vurdu: Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım

Son dakika haber | Husumetli olduğu genci ayağından vurdu: Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım

Son dakika haber | Husumetli olduğu genci ayağından vurdu: Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım

Son dakika haber | Husumetli olduğu genci ayağından vurdu: Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım

Son dakika haber | Husumetli olduğu genci ayağından vurdu: Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım

Son dakika haber | Husumetli olduğu genci ayağından vurdu: Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım

Son dakika haber | Husumetli olduğu genci ayağından vurdu: Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım

Son dakika haber | Husumetli olduğu genci ayağından vurdu:
İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri
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