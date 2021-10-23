Cadde ortasında silahlı kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı - Haberler
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Cadde ortasında silahlı kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Çöplü mahallesi Kunduzhan caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şahin Ç., Musa K. ve Serkan G., Yazıçarşı kavşağında otomobil ile gezerken iddialara göre aralarında daha önceden husumet olan Atilla Ö. ve Mertcan T. ile karşılaştı. Otomobil'den inen Şahin Ç. ve Serkan G. tabanca ile Atilla Ö.'de işyerinden aldığı ruhsatsız tüfekle ile birbirlerine ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Şahin Ç. koltuk altından hayati tehlikesi olacak şekilde yaralanırken, cadde üzerinde bulunan bir işyerinde de madde hasar meydana geldi. Silahlı çatışmanın ardından kaçmaya çalışan Atilla Ö. ve Mertcan T. olayda kullandıkları tüfeği çöpe atmaya çalışırken, diğer şüpheliler ise yaralı şahsı hastaneye götürdüklerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden Serkan G., olayda kullandıkları tabancaları kaçarken yolda attıklarını belirtirken, araçta yapılan aramada da bir adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Cadde ortasında silahlı kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı

Cadde ortasında silahlı kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı

Cadde ortasında silahlı kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı

Cadde ortasında silahlı kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı

Cadde ortasında silahlı kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı

Cadde ortasında silahlı kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı

Cadde ortasında silahlı kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı

Cadde ortasında silahlı kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı

Cadde ortasında silahlı kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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