Husilerin Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'na saldırısında 4 kişi yaralandı

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Uluslararası Abha Havalimanı'na bomba yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

Arap Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Abha Havalimanı'na gönderilen İHA'nın Suudi Arabistan savunması tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Söz konusu İHA'nın imhası sırasında çevreye yayılan şarapnel parçaları nedeniyle 4 kişinin yaralandığı ve havalimanında hasar oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, Husilerin, havalimanındaki sivilleri hedef almasının savaş suçu olduğu aktarıldı.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uluslararası Abha Havalimanı, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt ve Abha kentlerine eşit uzaklıkta (yaklaşık 20 kilometre) yer alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.