Husilerden Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanı'na İHA'lı saldırı: 10 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Husilerden Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanı'na İHA'lı saldırı: 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Husilerden Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanı'na İHA'lı saldırı: 10 yaralı

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanı'na insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği saldırıda 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanı'na insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği saldırıda 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada, İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın Cizan'daki Kral Abdullah Havalimanı'na dün gece geç saatlerde insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, saldırı sonucu 6'sı Suudi Arabistanlı, 3'ü Bangladeşli ve 1'si Sudanlı olmak üzere toplam 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Havalimanında maddi hasar meydana geldiği de aktarıldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Sözcüsü Tuğgeneral Turki Al-Malki daha sonra yaptığı açıklamada, bu sabah erken saatlerde ikinci bir İHA saldırısının engellendiğini söyledi. Söz konusu ikinci saldırıya ilişkin detay vermeyen Al-Maliki, "Husi milisleri, sivilleri hedef alarak etik olmayan uygulamalarını sürdürüyor. Sivil bir havalimanını hedef almak, geleneksel Uluslararası İnsancıl Hukuk uyarınca özel koruma sağlanan sivillerin kasıtlı olarak hedef alınması anlamına geliyor ve bu nedenle savaş suçu teşkil edebilir" diye konuştu.

Al-Maliki ayrıca, sivilleri düşmanca saldırılardan korumak için tüm operasyonel önlemlerin alındığını söyledi. - RİYAD

Husilerden Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanı'na İHA'lı saldırı: 10 yaralı

Husilerden Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanı'na İHA'lı saldırı: 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Metro girişinde husumetlilerine kurşun yağdırdı! Kasklı saldırgan dehşeti kamerada

Metro girişinde husumetlilerine kurşun yağdırdı! Kasklı saldırgan dehşeti kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Kubilay Aka Kate Middleton İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Cristiano Serdar Aziz Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Husilerden Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanı'na İHA'lı saldırı: 10 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 09:49:19. #1.11#