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Hüseyin Beyhan'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hüseyin Beyhan'ın acı günü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'ın vefat eden babası, son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'ın vefat eden babası, son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'ın babası Hüseyin Beyhan (80) hayatını kaybetti. Merhum Beyhan'ın cenazesi Yeşilhisar ilçesinde bulunan Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Hüseyin Beyhan'ın acı günü

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