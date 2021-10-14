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Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 4 kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 4 kişi ağır yaralandı Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında, hurdaya dönen otomobilde sıkışan 4 kişi ağır yaralandı.

ERZİNCAN (İHA) - Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 4 kişi ağır yaralandı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında, hurdaya dönen otomobilde sıkışan 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, bugün gece saatlerinde Çayırlı yolu Gözeler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 24 EF 253 plakalı otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazanın fark edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza mahallinde otomobilde sıkışan 4 kişi jandarma ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Hayati tehlikeleri devam eden 4 yaralı ambulanslarla Erzincan'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 4 kişi ağır yaralandı

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 4 kişi ağır yaralandı

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 4 kişi ağır yaralandı

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 4 kişi ağır yaralandı
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