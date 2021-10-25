Hurdaya dönen aracının başında gözyaşı döktü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hurdaya dönen aracının başında gözyaşı döktü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hurdaya dönen aracının başında gözyaşı döktü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, TIR'a çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü takla attı.

ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, TIR'a çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü takla attı. Bir bahçe kapısına çarparak ters dönen otomobilde bulunan 4 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kolundan yaralanan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen aracının başında gözyaşı döktü.

Kaza saat 13.30 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Gemiç kavşağı yakınlarında meydana geldi. İznik istikametinden Gemlik istikametine gitmekte olan S.G. (40), 10 ES 549 plakalı otomobiliyle seyrederken, önündeki TIR'ın şerit ihlali yapmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Bir çiftlik evinin bahçe kapısına çarparak ters dönen otomobilde bulunan sürücü ile birlikte 4 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kolundan yaralanan otomobil sürücüsü S.G, hurdaya dönen otomobilinin başında gözyaşı döktü. S.G, önündeki TIR'ın aracını önüne kırdığını, çarpmamak için takla attığını ifade etti. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Hurdaya dönen aracının başında gözyaşı döktü

Hurdaya dönen aracının başında gözyaşı döktü

Hurdaya dönen aracının başında gözyaşı döktü

Hurdaya dönen aracının başında gözyaşı döktü

Hurdaya dönen aracının başında gözyaşı döktü

Hurdaya dönen aracının başında gözyaşı döktü

Hurdaya dönen aracının başında gözyaşı döktü

Hurdaya dönen aracının başında gözyaşı döktü

Hurdaya dönen aracının başında gözyaşı döktü

Hurdaya dönen aracının başında gözyaşı döktü

Hurdaya dönen aracının başında gözyaşı döktü

Hurdaya dönen aracının başında gözyaşı döktü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Çöp toplarken süpürgeye takıldı! İçinde 650 bin TL olan çantayı sahibine ulaştıran temizlik görevlisinin hediyesi üzdü

Çöp toplarken süpürgeye takıldı! İçinde 650 bin TL olan çantayı sahibine ulaştıran temizlik görevlisinin hediyesi üzdü

 Şile otobanında inanılmaz kaza! Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu, o anlar kamerada

Şile otobanında inanılmaz kaza! Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu, o anlar kamerada

 Belediye başkanının arabası kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Belediye başkanının arabası kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title