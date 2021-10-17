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Hurdadan aldığı parçalarla araç yapıyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Haberler | Yerel

Hurdadan aldığı parçalarla araç yapıyor Samsun'un Bafra ilçesinde 28 yaşındaki Abdurkerim Aşçı, hurdadan aldığı su motoru ile üç tekerlekli bisiklet, motosiklet motoruyla da dört tekerlekli araç yaptı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Hurdadan aldığı parçalarla araç yapıyor

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde 28 yaşındaki Abdurkerim Aşçı, hurdadan aldığı su motoru ile üç tekerlekli bisiklet, motosiklet motoruyla da dört tekerlekli araç yaptı. Aşçı, "Bunlardan daha çok çok iyisini yapmak isterdim ama imkanlar ve atölyem dahilinde yapmaya çalışıyorum" dedi.

Ortaokul çağlarında hocalarının desteğiyle çiçek sulama makinesi, 13 yaşında da uzaktan kumandalı perde açıp kapama makinesi yaparak dikkatleri üzerine çeken Abdurkerim Aşçı, şimdi evinin bahçesinde kurduğu mütevazi atölyesinde hurdadan aldığı parçalara hayat veriyor. Meslek Yüksekokulu Otomobil Teknikerliği mezunu olan Abdulkerim Aşçı, "Böyle ufak bir atölye kurdum kendime. Bu atölyede böyle ufak tefek araçlar imal ediyorum. Satabildiğimi satıyorum. Tamamen kendi imalatım. Hurdadan alıyorum, hurdadan parçaları topluyorum. Plan, proje yapıp onları bir araya getirip böyle ürünler ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bunlardan daha çok çok iyisini yapmak isterdim ama imkanlar ve atölyem dahilinde yapmaya çalışıyorum. İmkanın olsa böyle olmazdı. Yaptığım şeyi daha büyük, daha sağlam güzel bir araç ortaya çıkabilirdi. Bunları köylüler, daha çok çocuklar için alıyorlar. Hem yakıtı az, hem kullanışlı. Ben 5 araç yaptım. Ufaktan büyüğe doğru geliştiriyorum kendimi yavaş yavaş. İlk yaptığım hızarlı ATV idi. Hızar motorundan ona matkapla şanjman yaparak çok güzel dört tekerlekli ATV yaptım. Onu sattım. Satarak atölyeme bir şeyler almaya çalışıyorum. Malzeme aldıkça da üretimi büyütüyorum. Şu anda malzeme sıkıntım var. Malzeme sıkıntımı giderdikten sonra kendimi kademe kadem geliştiriyorum. Tabii o da maliyet gerektiriyor, alet edevat gerektiriyor. Hurda motoru 500 liraya aldım tamir ettim. Şu aracın bana masrafı 3 bin 800 lira oldu. Tabii el emeği çok var. Kimi futbol oynar, kimi şarkı söyler benim yeteneğim de bu. Ortaokulda yaptığım projeler var. İlk yaptığım proje zaman ayarlı çiçek sulama makinesiydi. O zaman 12 yaşındaydım. 13 yaşında uzaktan kumandalı perde açma kapama makinesi yaptım. Hocalarımın desteğiyle ilk yaptığım çiçek sulama makinesiyle yarışmaya girdim ödül kazandım. O zaman başladı bende bu heves, yeteneğimin ne olduğunu öğrendim ve onun üzerine de kendimi geliştirmeye çalıştım" dedi.

Hurdadan aldığı parçalarla araç yapıyor

Hurdadan aldığı parçalarla araç yapıyor

Hurdadan aldığı parçalarla araç yapıyor

Hurdadan aldığı parçalarla araç yapıyor

Hurdadan aldığı parçalarla araç yapıyor

Hurdadan aldığı parçalarla araç yapıyor
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hurdadan aldığı parçalarla araç yapıyor - Haberler
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