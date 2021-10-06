Hükümet ve Demirciler Caddesi'nde Hummalı Çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesi Hükümet ve Demirciler Caddesi'nde, bir yandan yağmur suyu hattı çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Hummalı bir şekilde yürütülen çalışmaları inceleyen, mahalle muhtarlarına çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, önümüzdeki aylarda çalışmaların tamamlanacağının da müjdesini verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılıç, teknik personeller ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte Ahmetli ilçesi Hükümet ve Demirciler Caddesi'nde yürütülen prestij cadde çalışmasını inceledi. İncelemeler sırasında Ulucami Mahalle Muhtarı Hüseyin Ertekin ve Kurtuluş Mahalle Muhtarı Hamza Tavuz'a çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Yağmur suyu hatta çalışmalarımız yüzde 90 oranında tamamlandı. Yağmur suyu çalışması tamamlanan yerlerde ekiplerimiz hızla üstyapı çalışmalarına başlıyor. Üstyapı çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte aydınlatma çalışmalarına başlayacağız. Kısa süre içerisinde tamamlanacak olan çalışmaların ardından Hükümet ve Demirciler Caddelerimiz modern bir görünüme kavuşacak" dedi.

Memnuniyetini Paylaştı

Yapılan çalışmalar nedeniyle memnuniyetini paylaşan Kurtuluş Mahalle Muhtarı Hamza Tavuz, "Şuan çalışmalar hızlı devam ediyor. Mahallem adına teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Mutluyuz" dedi.

Başkan Ergün'e Teşekkür Etti

Çalışmaların ardından mevcut caddelerin güzel bir görünüme kavuşacağını dile getiren Ulucami Mahalle Muhtarı Hüseyin Ertekin de, "Prestij cadde çalışmalarından vatandaşlarımız oldukça memnun. Yapım esnasında toz toprak elbet olacak. Bitince inşallah çok güzel olacak. Bu konuda, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün başta olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

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