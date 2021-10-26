Hükümet krizinin yaşandığı Portekiz'de Başbakan Costa, istifa etmeyeceğini açıkladı - Haberler
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Hükümet krizinin yaşandığı Portekiz'de Başbakan Costa, istifa etmeyeceğini açıkladı

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
Hükümet krizinin yaşandığı Portekiz'de Başbakan Costa, istifa etmeyeceğini açıkladı

Portekiz'de 2022 devlet bütçesinin kabul edilmesi için Mecliste yeterli desteği bulamayan azınlık sol hükümetinde Başbakan Antonio Costa istifa etmeyeceğini bildirdi.

Portekiz'de 2022 devlet bütçesinin kabul edilmesi için Mecliste yeterli desteği bulamayan azınlık sol hükümetinde Başbakan Antonio Costa istifa etmeyeceğini bildirdi.

Costa, bütçe görüşmelerinin olduğu Mecliste yaptığı konuşmada, "Benim sorumluluğum zor günlerde sırtımı dönmemektir. Bu yüzden istifa etmeyeceğim." dedi.

Bütçe sorununun çözülmesi ve olası erken seçimin önlenmesi için diyalog kapısının her zaman açık olduğunu vurgulayan Costa, her şeye rağmen "bunun, bedeli ne olursa olsun anlamına gelmeyeceğini" söyledi.

Costa, "Portekiz'in, tarihinin en büyük ekonomik krizinden tamamen çıkması için 2022 yılı bütçesinin çok önemli olduğunu" belirterek, gelecek yıl yüzde 5,5'lik ekonomik büyüme öngörüsünde bulunduklarını ifade etti.

Bütçe kabul edilmezse Cumhurbaşkanının erken seçim kararı alması bekleniyor

Portekiz'de 6 Ekim 2019'da yapılan seçimlerin ardından Sosyalist Partinin (PS) kurduğu azınlık hükümetini dışarıdan destekleyen Sol Blok (BE) ve Portekiz Komünist Partisi (PCP), 2022 yılı bütçesine "hayır" diyeceklerini açıklamıştı.

BE ve PCP, "asgari ücrette ve emekli maaşlarında artış, yoksullukla mücadele ve elektrik faturalarında KDV'nin düşürülmesi" taleplerinin gelecek yılki bütçede yer almamasını eleştiriyor.

230 sandalyeli Portekiz meclisinde iktidarda olan PS'nin 108 milletvekili bulunurken, bütçenin kabulü için PCP (12) veya BE'nin (18) desteği gerekiyor.

Mecliste yarın yapılması öngörülen oylamada, bütçenin kabul edilmemesi halinde Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın Meclisi feshedip, erken seçim kararı alması bekleniyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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