Hükümet krizinin yaşandığı Portekiz'de 2022 bütçesi mecliste reddedildi - Haberler
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Hükümet krizinin yaşandığı Portekiz'de 2022 bütçesi mecliste reddedildi

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
Hükümet krizinin yaşandığı Portekiz'de 2022 bütçesi mecliste reddedildi

Portekiz'de azınlık sol hükümetinin sunduğu 2022 bütçesi mecliste reddedildi.

Portekiz'de azınlık sol hükümetinin sunduğu 2022 bütçesi mecliste reddedildi.

Mecliste bütçe teklifine 117 "hayır", 108 "evet" ve 5 "çekimser" oy çıktı.

Sosyalist Partinin (PS) azınlık hükümeti olduğu ülkede, iktidara dışarıdan destek veren Sol Blok (BE) ve Komünist Partinin (PCP) kullandıkları "hayır" oyu 2022 bütçesinin reddinde kilit rol oynadı.

BE ve PCP, "asgari ücrette ve emekli maaşlarında artış, yoksullukla mücadele ve elektrik faturalarında KDV'nin düşürülmesi" taleplerinin bütçede yer almaması gerekçesiyle ret oyu kullandıklarını açıkladı.

Portekiz'de 6 Ekim 2019'da yapılan seçimlerin ardından azınlık hükümeti kuran PS lideri Antonio Costa, 6 yıldır başbakan olarak görev yapıyor.

"Hükümet bu oylamadan vicdanı rahat ve başı dik çıkıyor." diyen Costa istifa etmeyeceğini ve erken seçime gidilmesi halinde partisinin başbakan adayı olacağını açıkladı.

Hükümet krizinin yaşandığı Portekiz'de Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın bütçenin kabul edilmemesi nedeniyle meclisi feshetmesi ve erken seçim kararı alması bekleniyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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