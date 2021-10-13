Hugo Chavez ile ters düşen Venezuelalı eski bakan hapishanede hayatını kaybetti

Venezuela hükümeti, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in müttefikiyken karşısına geçen eski Venezuela Savunma Bakanı Raul Isaias Baduel, hapishanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hükümet yetkilileri, Baduel'in, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için sözde komployla bağlantılı olduğu iddiasıyla 2017'den beri yargılanmayı beklediğini söyledi.

Başsavcı Tarek William Saab, 66 yaşındaki Baduel'in vefatını, Twitter'dan "Ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz." açıklamasıyla duyurdu.

"Siyasi mahkum" olarak görülüyordu

Baduel, Nisan 2002'deki iki günlük başarısız darbe girişiminin ardından Chavez'i tekrar cumhurbaşkanlığına getiren askeri harekete önderlik etmişti.

Daha sonra Chavez'le görüş ayrılığı yaşamış ve eski devlet başkanını en çok eleştiren kişilerden biri olmuştu. Bu olayı izleyen 2009'daki ilk tutuklanmasından bu yana bazıları tarafından "siyasi mahkum" olarak görülüyordu.

Savunma Bakanı olarak görev yaptığı 2006-2007 döneminde kamu fonlarının çalınması ve yetkinin kötüye kullanılması suçlarından 7 yıllık hapis cezası alan Baduel'e, 2019'da bir darbe planıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla bir yargı süreci daha açıldı.

Yetkililer, planın, devlet başkanı ve eşinin yanı sıra diğer yetkililer ve askeri şeflerin öldürülmesini de içerdiğini iddia etti.