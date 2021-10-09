HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu:

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni bir anayasa için meclis dışındaki tüm partilerin sürece katkı sunması gerektiğini belirterek, " Türkiye'nin acilen yeni bir sivil anayasaya ihtiyacı var" dedi.

Parti çalışmaları kapsamında Malatya'ya gelen HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yeni bir anayasanın yapılması yönündeki açıklamalara değinen Yapıcıoğlu, tüm partilerin gündeminde bu konunun olmasına rağmen bir araya gelinemediğini dile getirdi. Yapıcıoğlu, "Bazı partiler mevcut başkanlık sisteminin kırmızı çizgileri olduğunu, bazıları da güçlendirilmiş parlamenter sistemin gelmesini istiyor. Ama unutulmaması gereken şu ki, eğer bu memlekette yeniden parlamenter sisteme geri dönecekse de bu anayasa değişikliği ile mümkündür. Cumhurbaşkanı kendi taslaklarının hazır olduğunu, meclisteki diğer partilerin de bu konuda hazırlık yapmasını istedi. Biz de diyoruz ki, anayasa yapmak eğer bütün toplumun işi ise, eğer anayasalar toplumsal sözleşme ise meclis dışındaki muhalefet partileri de bu sürece katkı vermelidir. Biz HÜDAPAR olarak elimizden gelen katkıyı sunmaya, elimizi taşın altına koymaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Yeni bir anayasa için toplumun farklı kesimlerinin bir masa etrafında bir araya gelmesi gerektiğini ifade eden Yapıcıoğlu, "Elbette ki herkesin bir kırmızı çizgisi olabilir. Ama nu kırmızı çizgiler masanın üstüne konmamalı, herkesin cebinde dursun, bir araya gelinip ortak bir notada buluşulabilirse bu memleketi 40 yıldır yöneten darbe anayasasından kurtaralım, acilen Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı vardır" diye konuştu. - MALATYA