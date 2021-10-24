HÜDA PAR, Diyarbakır'da "Gençlik Şöleni" düzenledi - Haberler
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HÜDA PAR, Diyarbakır'da "Gençlik Şöleni" düzenledi

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
HÜDA PAR, Diyarbakır'da

Diyarbakır'da, HÜDA PAR Gençlik Kolları İl Başkanlığı tarafından "Gençlik Şöleni" düzenlendi.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, HÜDA PAR Gençlik Kolları İl Başkanlığı tarafından "Gençlik Şöleni" düzenlendi.

"Gençlik Kuşaklara Sığmaz" sloganıyla merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki nevruz alanında gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı.

Etkinlikte daha sonra satranç, masa tenisi turnuvası, koşu, yumurta, penaltı ve halat çekme yarışması yapıldı.

Etkinliğe katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da gençlerle bir süre masa tenisi oynadı.

Yapıcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, HÜDA PAR Gençlik Kolları Genel Merkezinin gençlere yönelik çeşitli aktiviteler geliştirdiğini söyledi.

Gençliğe yönelik bu tür etkinliklerin sürekli hale getirileceğini dile getiren Yapıcıoğlu, "Etkinliğin startını buradan verdik. İnşallah önümüzdeki hafta da İstanbul'da olacak. Bu etkinliklerle gençleri sportif faaliyetlerle bir araya getirmiş oluyoruz. Amacımız bedenen, ruhen ve zihnen güçlü bir gençlik yetiştirmeye çalışmak." dedi.

Bu çalışmaların sürekli olacağını dile getiren Yapıcıoğlu, yoğun bir katılım beklediklerini aktardı.

Yapıcıoğlu, "Hem gençlerin kaynaşmasını sağlamak hem maneviyatını güçlendirme çalışmaları sağlamak hem de onları bazı yanlış yönlendirmelerden muhafaza etmek. Kendimiz olmayı gençlerimize öğretmeliyiz. Kendi kökleri üzerinde yükselme şuurunu onlara kazandırmayı hedefliyoruz. Allah bu niyetimizi hayırla sonuçlandırsın." diye konuştu.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri
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